賓士汽車(Mercedes-Benz)在周三指出，預計集團2022年獲利將較去年高出15%；賓士同時上調轎車部門的全年獲利率指引。而今年第三季，轎車部門獲利達到疫情時期水準的接近3倍。

賓士上調財測，預計全年轎車部門的獲利率將在13%至15%之間；而商務車部門預計將在9%至11%區間。

賓士曾在2020年提出承諾，到2025年要將固定成本、資本支出和研發支出削減20%以上。但當時的賓士仍屬於包括卡車業務的戴姆勒集團。

賓士轎車部門第三季營收為282億歐元，息稅前獲利(EBIT)為強勁的40.3億歐元；表現優於疫情時期2019年第三季的銷售235億歐元和14億歐元獲利。

財務長Harald Wilhelm在聲明中表示：「隨著我們繼續加快轉型，我們正在增強公司的韌性，並設定未來幾個月的增速」。

第三季集團整體EBIT獲利為52億歐元，營收增加了20%，來到377億歐元。轎車部門調整後的獲利率為14.5%，商務車則為12.7%。

賓士商務車第三季的銷量成長近20%，來到10.4萬輛。其中電動商務車今年以來的銷量更是成長3分之1。

頂級的豪華車銷售上揚，在第三季占整體汽車銷售額的15%。

不過賓士也警告，通膨壓力和持續的供應鏈瓶頸，加大了財測的難度。

然而賓士在周三表示，預計第四季銷售額將高於去年同期。