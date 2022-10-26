台股上市櫃企業財報季持續進行中，智原（3035）公告財報後股價雖承壓，但法人研究機構雪中送炭，中信投顧指出，智原今年營收成長超過60％目標不變，維持「增加持股」投資評等，推測合理股價158元。

智原第三季營收32.44億元，季減3.6％、年增46.3％，受惠於IP比重提升，整體毛利率48.6％，優於下滑2～3個百分點之預期。單季每股稅後純益（EPS）為2.41元，優於預期。展望第四季營運，預估整體季營收將季增低個位數，符合中信投顧小幅季增之預期。

中信投顧指出，根據智原經營管理階層看法，雖然量產（MP）受第一大客戶雅特力影響，但仍其餘MP在新案貢獻下，年成長超過90％，IP與NRE皆創歷史新高，維持全年營收成長超過60％看法不變。智原自2015年到今年第三季累計專案達318個，124個已開始進入MP階段，161個將陸續進入MP階段，預估未來MP仍可有持續堆疊成長之表現。

依照目前客戶訂單狀況，智原維持明年第一季營收優於今年第四季之看法，至於明年展望方面，雖然大環境不確定仍存在，半導體產業展望保守，但智原在積極轉型與客戶分散下，預估仍將是成長的一年。