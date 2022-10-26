35歲女星李天縱（又名：李松蔓）2011年參加港姐比賽，2018年她和大陸導演唐寅領證結婚，今年8月她突然曬出嬰兒照片，宣布已經當媽，近日，李天縱曬出穿高衩連身泳裝的辣照，坦言是易胖體質，懷孕當媽後一度發福，如今順利產肉25磅（約11公斤），欣慰終於瘦到20年前的身材，而全身照中可見她下半身害羞形狀相當明顯，無一般人常見的「駱駝蹄」，可見整個人確實鏟肉成功。

李天縱在香港出生，但年幼時就跟父母到阿根廷生活，10歲才回到北京，2011年參加港姐選拔，雖最後不幸落選，仍得到電視台賞識簽進TVB，知名代表作是電視劇《不懂撒嬌的女人》，4年前她低調嫁給導演唐寅，4個月前她才突然曬照宣布和老公已有愛的結晶，之後她帶女兒接受專訪，透露女兒名叫Amber，如今已經一歲多。

李天縱露出下半身害羞部位。（圖／翻攝自lenali0310 IG）

據《東網》報導，談到過去選美歲月，李天縱坦言對她而言是不堪回首的痛苦回憶，由於當時她粵語不好，被問什麼都聽不懂，自我介紹時也是靠著別人幫忙的錄音檔死記下來，和其他佳麗也不熟，比較要好的是許芷熒（舊名：許亦妮、Whitney），當時對方常會幫她翻譯，雖然一起到台灣錄影工作時睡同房，但拍攝時得要分開進行，李天縱直指當時看不懂稿子，也不會應對媒體，「那幾個月真的很難熬」。

李天縱宣布鏟肉成功。（圖／翻攝自lenali0310 IG）

如今，李天縱已經有自己的家庭，還是一個女兒的幸福媽媽，近日她曬出自己穿白色高衩泳裝的照片，寫下：「我是天生易肥底，可以keep一樣身型實屬不易，需要很大的毅力，瘦了25磅，吃的苦受的辛苦我覺得一切都值得。抱抱自己，又恢復到了20年前的身材」，而照片中可見她四肢纖細，原本號稱的F級上圍也消風，害羞的「駱駝蹄」部位相當平坦，雖然形狀全露仍不減她的性感度，引來粉絲留言說：「so so hot」、「靚媽媽」、「太瘦太苗條了」。