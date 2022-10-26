邁入第6年的「2022台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，11月3至6日將在台南登場。今年的城市音樂節首度移師國定古蹟億載金城舉行，一連2天的活動將有10組音樂人登台表演；貴人散步音樂節更邀請75組國內外音樂人，在市區的吳園、大南門城等6個場館演出4天，讓台南成為充滿音樂的城市。

市長黃偉哲指出，這幾年來透過台南城市音樂節的免費戶外演出，搭配貴人散步音樂節結合台南各特色展演空間的室內展演，儼然已成為全台每年最具指標性的音樂盛典之一。今年2大音樂節共有多達80多組國內外音樂人精采演出，邀請大家前來台南共襄盛舉，一起當多元樂團的貴人，讓各式各樣的音樂創作，透過台南這個舞台，擁有發光發亮的機會。

市府觀光旅遊局長郭貞慧也說，今年的台南城市音樂節11月5、6日首度移師億載金城舉行，台南市民憑身分證免費入園，持2022貴人散步音樂節手環也免入園費，非台南市民入園費全票50元、半票25元。

其中，5日將邀請入圍金曲最佳樂團的I Mean Us、古典音樂底蘊的印尼音樂人KUNTARI、選秀節目魔王歌手鄭雙雙、魯凱族金曲歌王沈文程、金曲獎鐵肺歌后彭佳慧壓軸演出；6日則邀請動感電音搖滾P!SCO、熱門選秀節目《聲林之王》的紅人王彙筑及同理、台南出身的金曲歌后曹雅雯，最後由多次入圍金曲獎的J.Sheon演出，陪伴觀眾在優美的古蹟內，享受午後最優美的音樂響宴。

至於今年的貴人散步音樂節，共邀請56組台灣音樂人及19組海外音樂人演出，地點在吳園、南美里活動中心、B.B.Art、兜空間、全美戲院、大南門城等6個中西區的場館。