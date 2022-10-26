獲得眾多好評的「鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會」參與國際獎項協會（IAA）的Muse Creative Award（謬思創意獎），並奪下最高榮譽鉑金獎。對此，雲林縣長張麗善提及，她上任三年多，在文化觀光方面，已累計獲得IAA四項繆思大獎，「雲林就是最佳品牌！」

張麗善在臉書指出，2020年雲林縣政府文化觀光處首次獲得IAA肯定，今年更一口氣拿下三座MUSE獎座，其中以「鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會」奪下史無前例的最高榮譽鉑金獎。張麗善提及，她上任三年多，在文化觀光方面，已累計獲得IAA四項繆思大獎。

張麗善表示，IAA繆思設計大獎是以嚴格的評審體系與評判標準著稱，讓眾多藝術創作者爭相角逐，「能夠從中脫穎而出，不是奇蹟，是我們真的很爭氣！」張麗善認為，在有限的資源及經費下，這份榮耀得來不易，她也特別感謝同仁及曾經參與的夥伴，讓雲林能夠走向世界，並且在國際舞台持續發光發熱。

張麗善列出曾獲IAA繆思大獎的項目：

MUSE Creative Awards 繆思創意獎

Event-Music Event金獎 ▹2022雲西海洋音樂祭

Event–Concert鉑金獎 ▹鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會

MUSE Design Awards 繆思設計獎

Experiential & Immersive金獎 ▹2020北港燈會

Conceptual Design金獎 ▹2022北港燈會