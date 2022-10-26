一名女網友抱怨男友性慾極低，交往4年如今「一個月1次」，但2人每周見面都會親抱，男友會勃起卻不想嘿咻，她也沒發現男友有看A片或自己來，男友平時生活規律，她因此排除對方出軌，她說自己的身材不差160、46、70E，不明白男友為何不想做，如今論及婚嫁，她擔心以後將是無性婚姻。

該女網友在Dcard發文抱怨男友性慾非常低，剛交往時比較常嘿咻，如今交往近4年已論及婚嫁、買了預售屋，頻率剩下每個月1次，剛交往時2人可以在車上親嘴1、2小時，她確認對方性功能、體力沒問題，如今她每周到男友家2、3天，可以每天親吻抱抱，但就是沒嘿咻，男友到床上倒頭就睡。

該女網友說與男友的感情非常好、穩定，她親男友時對方也會勃起，但就是沒有後續，且男友每天報備，手機訊息也沒有可疑處，另她排除在外面吃飽的可能性，她也沒發現男友有看A片或手淫，每天早睡早起，她崩潰發文「現在這樣子生活下去，以後結婚，不就30歲之後可能就要過無性生活嗎」。

其他網友留言「認真說，如果平常上班工作強度很大，下班還會有時間去健身房的話，我覺得真的會沒什麼多餘體力再去做其他的事情」、「主動向他提出問題，才能解決問題，有沒有試試其他方法，喝酒助興、穿情趣內衣、費洛蒙精油」；還有不少網友發現原PO身材，笑說要「排隊」當備選，紛紛留言「+1」。