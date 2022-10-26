每年初秋10月為一年一產的三芝茭白筍珍貴產季，為提升三芝茭白筍產業競爭力，新北市政府與三芝區農會、三芝區公所於今(26)日舉辦第三年度茭白筍年度評鑑會，農民將用心栽培的茭白筍一字排開，邀請專家評審鑑定評分，共分為帶殼組、剝殼組、甜筍王等項目，挑選出最飽滿、甜度最高的茭白筍王，並將於在(29)日三芝茭白筍節開幕活動現場頒獎，獎勵農友們對茭白筍種植所付出的心力。

三芝區長王立文表示，新北市三芝區氣候溫和、水源充足、土壤肥沃等條件，孕育出筍肉飽滿鮮甜、纖維細緻，肉質嫩脆可口的三芝茭白筍，適合各種料理，今年為期2天的三芝茭白筍節，特別選在三芝海上平台旁的芝蘭公園舉辦，現場不僅有精采的舞台表演，還有好玩的手作 DIY、採筍體驗、烹飪教學，也特別邀請優質小農來展售在地農特產品與手工藝品，讓民眾可以買到新鮮現採茭白筍，活動期間還能到特約店家品嘗茭白筍風味餐、享受專屬優惠。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，三芝區是全台「赤殼種茭白筍」的主要種植地，一年僅於秋季收成，含有豐富的蛋白質、醣類、維他命A、C、膳食纖維等成分，營養價值高，熱量低也可促進新陳代謝，實為老少咸宜的好食材。舉辦年度評鑑會的目的，是希望各農友相互交流種植的技術，使三芝茭白筍的品質不斷提升。

他說，評鑑會共分為3組，評鑑標準如帶殼組以細看筍殼的色澤，比較筍的肉質、長度及新鮮潔白無花心；剝白組則看外觀是否嫩白無瑕，長度越長分數則越高；甜度王則是榨汁後由儀器量測甜度越高則獲勝，帶殼與剝白兩組各取冠軍1名，亞軍2名，季軍3名，甜度王取1名優勝者，都有獎金鼓勵各位用心栽培的農友們。