世界銀行今天在一份報告中指出，索羅門群島需實施財政改革，例如調整稅賦制度、更有效率地運用公共支出，否則可能無法維持債務水準，造成債務危機。

路透社報導，世界銀行表示，隨索羅門群島實施大型公共投資計畫且面臨伐木收入下降，財政改革對於管理債務水準和確保得之不易的發展成果至關重要。

世界銀行表示：「如果不進行改革，索羅門群島的債務恐難以為繼」，最快2026年索國債務占比將達到國內生產毛額（GDP）35%的政府門檻。

索國政府已經展開數個外部資助的基礎建設計畫，包括2023年太平洋運動會（2023 Pacific Games）的交通及體育設施，以及再生能源、電子通訊、水源和健康等設施。

世銀指出，這些計畫的目的是因應發展和增長的挑戰，但部分資金來自外國的優惠貸款，可能增加索國負擔，同時提醒將維護新建基礎設施的成本，納入支出計畫。

索羅門財政部常務次長丹塔納（McKinnie Dentana）在聲明中表示，在這份報告編寫時，索國和世銀密切合作，並提供相關協助。

丹塔納說：「我們知道伐木收入預期將減少，也確信讓國家財源多元化是政府重點。」