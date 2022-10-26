台南市府運用原市警局民防管制中心的空間改成少年輔導委員會行政中心，市長黃偉哲到場主持揭牌啟用儀式。（李俊淇攝）

因應少年事件處理法修正，未來協助迷航少年全責將交由少輔會，台南市府運用原市警局民防管制中心的空間改成少年輔導委員會行政中心，今（23）日上午10時許，市長黃偉哲到場主持揭牌儀式，黃表示，不能再用過去軍訓式或訓斥式的管理方式，應順應社會變遷，用新的方式輔導少年。

揭牌儀式由市長黃偉哲，地方法院院長董武全，警察局長方仰寧及社會局長陳榮枝等人共同主持。台南市府為推動少年輔導業務，預防少年犯罪，設置「臺南市政府少年輔導委員會」，針對本市12-18歲之曝險及偏差行為少年，由少輔會專業輔導人員結合相關網絡資源，協助迷航少年處理並改善各項生活難題。

黃偉哲表示，過去對於輔導行為偏差的少年大多採用嚴厲的軍訓式或訓斥式管理，在現今的時代可能就必須要改變，慢慢從過去那種所謂的懲戒的概念轉換成幫忙輔導，避免造成行為重大偏差，進而變成犯罪行為。

黃偉哲說，台南少輔會申請「強化社會安全網第二期計畫」經費進用28名少年輔導員及4名少輔督導，並依區域特性劃分中西區和新營區駐地，透過分區配置少年輔導人力，優化受理窗口與服務流程。

台南地方法院院長董武全表示，地院與少輔會已在今年1月份合作行政先行，成功輔導22名行為偏差少年，因全國最先試辦且成效良好，已成其它縣市仿效學習的對象。

台南市警少年隊表示，因應少事法修正，連結司法體系進行曝險事件行政輔導試辦方案計畫，由少輔會接案評估，以少年最佳利益為原則，並依少年及其家庭之需求提出個別服務計畫，協助曝險少年回歸正常生活，穩定就學或就業並預防再犯，保障其健全自我成長，進而守護社區安全。