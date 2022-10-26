新竹縣六家國小學生組隊參加中央存保桌遊設計大賽，是99件參賽作品中，唯一的小學生隊伍。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

為宣導存款保險觀念，中央存款保險股份有限公司舉辦桌遊設計大賽，新竹縣六家國小教師王群元帶著5名學生挑戰教育推廣組，從暑假便開始集思廣益設計遊戲，並分工測試、資訊技術以及影片後製，是99件參賽作品中，唯一有小學生組成的團隊參與競賽，設計的「危機風暴」拿下第3名佳作。

為穩定金融秩序，保障存款人權益，各國陸續實施了一種針對吸收存款的銀行、金融業為加保人的保險制度，以保障存款人權益，也就是存款保險。中央存款保險公司首次舉辦的存款保險桌遊設計競賽，是希望大家在玩桌遊的同時，從遊戲機制、規則、角色、配件中，了暸解存款保險重要性及功能，聰明理性的守護住自己的存款，贏取勝利。

此次獲得教育推廣組第3名佳作的六家國小，是所有參賽者中唯一的小學生團隊，還必須跟出版過桌遊的設計師們競爭。指導老師王群元表示，任教的班級每周都會實施桌遊課程，孩子們在遊戲過程中產生樂趣與好奇心，進而提高專注度與思考能力。

此次隊伍由盧辰翰、王亭方、陳欣辰、薛文玥、蔡昊恩等5名學生組成，並首次參加桌遊設計競賽，大家利用暑假期間到校討論主題、設計機制並完成測試。

王群元表示，學生們不經意的提問，豐富了選擇投資卡的多樣性，同時測試出最佳的玩家起始設置與銀行利息制度，擅長資訊技術的學生則負責製作影片後製字幕等，在統籌分工下，以豐富的桌遊經驗為基礎設計出遊戲，危機風暴桌遊可說是參賽師生共同努力出的結晶。