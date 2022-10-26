台北市長、民眾黨主席柯文哲日前與無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦會面，遭批「黑白配」。柯文哲今天表示，民眾黨內部針對酒駕也有10年條款，「如果真的有人酒駕，是要一輩子不用他嗎？那以後也不用設監獄了，任何犯罪就把他槍斃就好」，他認為就算鍾東錦做過壞事，也要確保他不要再做，更反嗆國民黨主席朱立倫，國民黨北台灣議長哪一個不是（黑道）？

柯文哲日前與鍾東錦會面，引發軒然大波，柯今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪坦言，前一天自己手機就接到很多訊息叫他不要見鍾東錦，但如果今天鍾東錦去會見慈濟證嚴法師，別人會不會叫證嚴不要見，他認為自己不是政治領導者，而是文化傳道者，「就像耶穌神父一樣。」

柯文哲提到，鍾東錦以前年輕時有做過一些事、是「七逃囝仔」，但重點是鍾東錦這幾年跟未來要做什麼，且鍾東錦將坤輿公司的董事辭掉，鍾也沒有股東身分，「我們是希望他變好，不是希望他變壞。」

柯文哲認為，如果能把台北的大數據中心、遠距教學設備拿去苗栗使用也不錯，不見他的理由是怕被人家攻擊嗎？但是他當醫師時，就算是黑道來，也是會幫對方開刀，不管黑的白的。

他認為，醫生思維跟政治思維還是不太一樣，鍾東錦見證嚴法師沒問題，沒人會說鍾東錦是在蹭聲量或是慈濟不對，那為何見柯文哲就很多問題，就是政治上有不同解讀，希望大家能夠正常一點。

柯文哲說，如果苗栗可以高度E化也很好，應該要讓人家有進步機會，不要拒於千里之外，但這社會就是會給人家貼標籤，就算鍾東錦做了壞事，也要確保他不要再做。

柯文哲提到，自己有考慮過見他後的政治效應，但為何在這世界上要被社會牽著走？希望台灣有他可以變更好，如果鍾東錦真的是黑道，會希望他一直當黑道嗎？他也知道自己有時候都太過理想。

至於見鍾東錦是否為2024鋪路，並與鍾東錦進行利益交換？柯文哲則說，自從前總統李登輝跟前內政部長林洋港的約定沒有效後，政治上很多事情聽聽就好，要秉持心存善念盡力而為，自己當醫生救人，也不會去數救了多少，然後再看他們有沒有送禮。

主持人黃光芹追問，為何要見連國民黨都用排黑條款排掉的鍾東錦？柯文哲回應，「如果真的有人酒駕，是要一輩子不用他嗎？那以後也不用設監獄了，任何犯罪就把他槍斃就好」，人永遠沒有改過的機會。

柯文哲提到，國民黨不提名鍾東錦，也許認為沒能力矯正鍾，但國民黨很奇怪，因為黑道說不提名鍾，那為什麼提名鍾當議長？國民黨如果道德標準這麼高，他就要跟朱立倫吐槽，國民黨不只一個議長，「北台灣哪一個不是（黑道）？你告訴我比較簡單，大家以前都是『七逃囝仔』」。

至於與陳時中關係密切的天道盟文山會長黃承國，也被外界批評為黑道，柯文哲指出，2014年黃有來幫他輔選，至少在他任內的這8年間，他沒有做過壞事。

柯文哲說，黃承國就是年輕「七逃囝仔」時候愛玩，殺了也許有，這也都不能否認，但是人家最近10年來，在我看的到的地方，也都沒有做什麼壞事，就算違建被他拆了，黃也是鼻子摸摸認了。