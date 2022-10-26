聯亞(3081)今日舉辦法人說明會，單季每股賺1.13元，EPS創下近5季新高，展望第四季，消費性電子市場在12月訂單仍較弱，加上美國大型矽光客戶正值產品轉換階段，故預估第四季營收將維持第二季水準，換算下來，季減幅度約為高個位數。另外，財務長楊吉裕表示，目前美中關係緊張，對現階段訂單尚未看到影響，但長線發展還需要觀察。

聯亞第三季營收6.6億元、季增加10%、年增加72.8%，主要是受惠大陸Telecom需求回升，以及消費性PD營收比重持續增加；單季營業毛利為2.02億元，毛利率為30.7%，毛利率相較第二季下滑主要原因是產品組合影響，毛利率較低的PD占比相較第二季高3~4%，再者，部分產品進貨的基板原料良率較低，影響金額約有1000多萬的影響，聯亞也會向供應商求償，通常會以一片換一片的方式；單季營業利益9720萬元，營業利益率14.7%，匯兌收益為2960萬元；單季稅後淨利1.03億元，EPS為1.13元。

聯亞第三季營收比重來看，Telecom(電信)占比35~40%，Datacom(資料中心)占比15~20%，消費+工業+其他占比40~45%。產品別來看，消費性LD、PD各佔營收20%、10G LD占比10%、25G LD占比不到5%、矽光產品占10~15%、PD/APD占比33~36%。

展望第四季，財務長楊吉裕表示，消費性產品市場訂單12月會比較低，但也未出現大幅滑落的狀況，預計要待明年第一季才會回溫；矽光主要客戶第四季開始自400G升級800G，故該客戶400G產品出貨減少，整體來說，期望第四季營收可以維持和今年第二季一樣的水準，第四季因產品組合比第二季好，所以毛利率有可能比第二季好。聯亞第二季營收為6.01億元，毛利率為32.6%，換言之，聯亞第四季營收預估季減近9%。

新產品進度上，矽光上，美國大型網路公司客戶第四季開始轉換到800G，等同使用兩組400G產品，對於磊晶片需求增加一倍，對於明年成長動能很有幫助；消費性產品目前最大需求試手機感測和雷射需求，由於目前只有兩款主流手機採用，明年在更多機款採用下，預計會比今年成長15~20%，消費性產品目前占比聯亞營收不到三分之一；5G基地台部分，第二季大陸基地台有看到回溫，但力道不強勁，但第三季末，台灣、大陸地區多家客戶都有新增訂單，另外，歐美的5G需求也開始，合作的IDM廠也有訂單出現，預計明年應該會新增不少訂單；車用產品部分，主要鎖定在雷達部分，約有10個客戶合作中，但目前車用仍無占比營收，尚無客戶進入量產。

中美關係緊繃為產業關注議題，楊吉裕說，聯亞產品是在最上游，現在確實客戶在IC端都選擇比較容易拿到的物件，相信也會影響到大陸客戶對400G、800G零組件的選擇，但中長期影響還不清楚 只是現階段確實尚未看到影響；另一方面，由於聯亞在Telecom和Datacom的中高階產品，即25G以上，以及矽光的技術實力都和美國IDM廠實力相當，現在確實也針對去美國設廠考量中，相信會是不錯的機會。