美股四大指數全收紅，台股周三受惠電子、金融族群強勢支撐，加權指數開低走高，盤中最高點達12791.97點，上漲125.85點，成功重返12700點之上，不過午後出現漲點收斂，終場上漲62.93點或0.5%，收12729.05點，成交量縮水至1743.79億元。櫃檯指數也收漲0.02點或0.01%，報159.28點，成交量340億元。

權值王台積電(2330)回溫反攻，股價收漲5元或1.35%，報376元，市值增加1296億元，回升至9.74兆元。法說在即的聯發科(2454)也收漲2.84%或16元，報579元，鴻海(2317)也收小紅。然聯電(2303)、日月光投控(3711)、台達電(2308)收墨，其中聯電、世界(5347)後市遭外資保守看，聯電更跌3.42%，失守季線。周二召開法說會的旺宏(2337)也跌近半根跌停，華邦電也收跌2.52%。

高價股方面，股王大立光(3008)大漲收在最高、重返1800元關卡，股后信驊(5274)也漲1.71%，千金股旭隼(6409)亦收漲2.85%。而600元以上個股，嘉澤(3533)、譜瑞-KY(4966)、緯穎(6669)下跌；力旺(3529)、亞德客-KY(1590)則收紅。

百貨、紡織、金融類指收漲逾1%，名列上市漲幅前三名，水泥、半導體也收漲0.9%超過。而通信網路、電子零件、電纜均下跌超過1%，上市類股跌幅最弱。電機、鋼鐵、觀光、資訊服務等也皆收墨。成交比重，電子、半導體占比略升。

半導體、金融成為上攻要角，金融族群有新產(2850)、三商壽(2867)、國泰金(2882)、聯邦銀(2838)、台新金(2887)、永豐金(2890)等上漲2%以上。半導體致新(8081)、瑞鼎(3592)也大漲約4%。而科技產業中電腦周邊族群也漲勢強勁，NB相關的倫飛(2364)、麗臺(2465)雙雙亮燈漲停，倫飛下半年營運帶勁，股價成功收復季線93.56元；映泰(2399)、承啟(2425)也強漲半根漲停。

傳產方面，紡織由儒鴻(1476)、聚陽(1477)大漲領軍；百貨的富邦媒(8454)亦漲近半根漲停板；經營權之爭一觸即發的泰山(1218)衝漲6%報42.65元。

國票投顧表示，市場情緒轉佳，建議投資人等到權值股有撐後，多方再進場偏多操作，或以防禦性族群作為參考選項，操作周期則盡量縮短，等到台股出現帶量下影線紅K再來做中長期的布局。