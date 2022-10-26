移民署長鐘景琨26日赴苗栗縣三義鄉訪視新住民。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署長鐘景琨26日赴苗栗縣大湖鄉訪視新住民。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署長鐘景琨26日赴苗栗縣大湖鄉訪視新住民。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署長鐘景琨26日赴苗栗縣三義鄉訪視新住民。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣多數客家先民都是來自大陸廣東、閩南地區，近年來，廣東及閩南移民來台情況持續，移民署長鐘景琨26日偕同陸委會法政處長周鳴瑞、港澳蒙藏處長杜嘉芬及海基會法律處長張峯青等，特別走訪落腳苗栗的新住民，鼓勵新住民如同早年移居的先民們，能在新故鄉努力奮鬥。

鍾景琨等一行人，26日先來到大湖鄉一處的民宿，來自廣東梅縣的陳等英正忙進忙出，來台初期，沿著大街小巷幫忙叫賣先生的手作麵包，在兩人胼手胝足努力下，終將事業轉型觀光旅宿業，建造起第1棟民宿並經營起草莓園。陳等英秉持「施比受更有福」人生哲學，提供餐旅科系學生踏入社會前的實習機會，希望來實習的學生未來都能順利銜接進入社會。

面對生活正面積極的陳等英還擔任鄰長，定期訪視獨居老人，給予關懷並捐贈物資，讓她受到鄰里愛戴，也持續照顧著與她同樣來自海外的鄰內新住民，協助姐妹們更快適應在台生活。陳等英說，台灣給了她充足滿意的生活，現在她有能力就要給予回饋。

在三義清幽的山林環境中，有一間手工吉他工作室，來自香港的獨立製琴師黃奕昇因熱愛台灣文化，以投資名義來台定居，從家中的小小房間開始慢慢地擴張，目前與另一位製琴師合組「32吉他工作室」，專門製作高級手工吉他及烏克麗麗；工作室另設置攝影棚，將作品放在網路上銷售。黃奕昇工作室訂單來自各地及海外，海外訂單以香港為主，其工作室製作的吉他，曾獲知名吉他大師董運昌好評，在網路及口耳相傳的推波助瀾下，已逐漸建立口碑並打開知名度。

黃奕昇表示，遷居到三義後夫妻倆為山林間台灣特有種的珍稀之美深深感動，有一天突發奇想，嘗試將石虎、五色鳥、藍腹鷴、台灣黑熊等融入作品中，賦予吉他不同的面貌，也讓更多人對於臺灣特有種有更進一步的認識。

移民署長鐘景琨表示，透過今天的訪視行程，看見了新住民在台灣這片土地上打拼的活力，以及對社會公益的付出，顯示新住民已是台灣社會不可或缺的力量，移民署未來將持續守護大家，共同打拼台灣好生活。