台中港教保中心迎新典禮，交通部航港局長葉協隆(左五)、港務公司董事長李賢義(左六)、台中港務分公司總經理陳榮聰(左一)，一起參加。（台中港務分公司提供）

台中港教保中心迎新典禮，小朋友騎小哈雷進場。（台中港務分公司提供）

台灣港務股份有限公司響應政府鼓勵生育政策及配合行政院「我國少子女化對策計畫」，繼8月份開辦基隆港職場互助教保中心後，接續開辦台中港職場互助教保中心，26日假教保中心舉辦迎新典禮；邀請中央及地方相關單位與非營利法人「財團法人星光教育基金會」、芬蘭代表等百餘位貴賓到場觀禮。

航港局長葉協隆表示，交通部2年以來，已設置的職場互助教保服務中心計有25處、61班，其中港務公司於基隆港、台中港及高雄港等3處建置共計6班，招收2歲至未足6歲混齡幼兒，將於10月底全部開學，港務公司的努力值得肯定。

港務公司董事長李賢義說，台中港職場教保服務中心具有4大特色，包含鄰近活力的台中港、四周環繞綠意盎然的植栽環境優越；六角型蜂巢式全新建物，外觀獨樹一格；引進芬蘭現象式教學方法，培養遠見、獨立思辨及國際觀，玩樂中發掘潛能；首年滿招60位幼兒；對於台中港職場互助教保中心的學習環境、教育規畫深具信心。

今天迎新典禮中，最受矚目是60位已經入學的小朋友，為小朋友在園區、在學習及生活中，具有滿滿的安全感，港務公司攜手台中市警察局交通大隊及高雄港務警察總隊，安排小小朋友搭配小哈雷機車的交通安全宣導，受到小朋友熱烈的歡喜。

教保中心新建於辦公大樓旁，基地面積約為1300坪，擁有寬闊充足的室內及戶外活動空間，蜂巢式幾何造型建築結構主體，可在學習及活動上擁有不同感官體驗；後續由「財團法人星光教育基金會」擔任教學任務，以多元化兒童教育、國際視野、五育理念、關懷弱勢為宗旨，結合專業教保人員，提供優質教保服務，讓孩子快樂學習成長。

台中港務分公司總經理陳榮聰強調，台中港教保中心以「全新建物、全新教學團隊」迎接全新的小朋友世代，協助員工兼顧工作與家庭，落實「同仁安心、企業用心、政府貼心」的目標，達到「工作、家庭不零和，共創雙贏好生活」優質的職場環境。