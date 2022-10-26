台中市西屯區公所祕書室主任陳燕秋25日晚間被發現出席民進黨市台中市長候選人蔡其昌舉辦的座談會，躲在角落不斷拿手機拍照、回傳；對此市議員林祈烽怒斥「現在回到白色恐怖的時代了嗎？」，市府則回應純屬同仁下班時間個人行為回應；蔡其昌怒批選風敗壞，出事只會切割，要求盧市長應當面出來說清楚。

蔡其昌與市議員林祈烽25晚間在西屯武德武兌宮前舉辦市政座談會，工作人員發現廟前金爐後躲一位女子，不斷拿手機在場拍照後回傳訊息，最後訝然發現這名女子竟是西屯區公所祕書室主任陳燕秋，林祈烽出示該競選團隊拍下的照片，痛批市府行政不中立，竟然派公務員監看查報對手陣營的選舉活動，直批「把區公所當國民黨區黨部嗎？沒有黨產就改用市產來選舉嗎？」、「祕書室主任是受誰指派到場？」

對市府員工遭指到對手陣營錄影拍照蒐集情資，台中市民政局表示，針對此事，經查純屬公開活動，個人下班時間行為，並沒有議員指涉的政治問題。

而蔡其昌則表示：他們辦了很多的後援會，市政府不斷打電話關心，甚至語帶恐嚇，希望支持者不要出席蔡其昌後援會成立大會，造成很多支持者心生恐懼，現在更離譜，公務同仁下班時間還需要來做政治偵防，市長應該出面跟大家說明清楚，不要出事就切割，好像又是公務同仁自己的行徑。

他質疑，躲在角落照相、攝影、回傳，這是公務同仁私下行為嗎？請問他回傳給誰？蔡其昌還抨擊，這件事是不入流、骯髒的行為，市長敗壞選風，搞這些動作，盧市長應當面出來說清楚；推諉、卸責給下屬，不是有擔當的市長，他也向市府同仁喊話，表示「跟了一個沒有擔當的市長，所有公務同仁未來你們都要小心，不要成為代罪羔羊。」