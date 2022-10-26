台中市羅姓男子於2016年間以700多萬元，向車商買了1輛BMW X6M，他認為車子方向盤有異音，進廠維修仍未解決問題，2020年到烏日區汎德展示中心，拖車載BMW X6M上頭繫上「BMW爛爛爛」、「無能車商」布條，停在展示中心門口旁草坪抗議，台中地檢署依妨害自由罪將羅男起訴。

當時羅姓男子指稱，新車買3個月，車子方向主機就出問題，尤其轉彎時更發出異音，要求車廠維修、好好處理，卻一直處理不好，後來還出現方向盤皮件損壞、保險桿脫漆等狀況，因為擔心開上路安全受影響，還是要維修好，車子買3年就有1年多是停在車廠。

羅男在2020年5月雇用拖車及吊車，上有BMW X6M，放置烏日區汎德展示中心草坪抗議，汎德公司委任律師，提出妨害自由、公然侮辱與妨害信用罪告訴，但公然侮辱與妨害信用罪不起訴。

羅男在偵訊時辯稱，買了新車出問題後續維修未解決好，是汎德公司沒有妥當處理，也沒有妥當處理他提出的要求，所以才去抗議，他並無妨害自由的犯意。

檢方依據汎德的委任律師所提出證述，包括，現場錄影、照片及報案紀錄等，進一步調查，羅雇用吊車並拖吊貨櫃且堆疊該輛X6至上方，手段屬強暴方法，抗議的「BMW爛爛爛」、「無能車商」布條，屬脅迫手段，將羅男依強制罪嫌起訴。