台北市立動物園大貓熊「團團」第二次MRI檢查結果出爐，動物園表示，團團病灶擴大，後肢無力狀況越來越明顯，依團團現況不會再做任何處置，會以舒緩治療的方式為主，園方指出，這次也有和陸方保持聯繫，飼養醫療上也都有給建議，而目前評估以動物福祉為考量最適合。動物園也坦言，舒緩治療確實跟人類的安寧治療一樣，以舒緩疼痛症狀為主。

園方動物組長王怡敏表示，如果說要再進一步確診，要做深入檢查麻醉，依上一次做MRI經驗，團團對麻醉經驗沒那麼好，再次麻醉都有可能耐不過，不再做積極侵入性處理。

至於是否有跟陸方聯繫，王怡敏說，從團團開始有病灶開始都有保持線上的交流，第一時間都有積極聯繫，像是影像都是可以做討論，線上交流也很順暢，陸方在飼養醫療上會給一些建議。

動物園獸醫師鄭秋虹表示，團團的10月22日病況已經超過大陸曾經發生的案例，目前陸方存活中的貓熊，未發生過團團的病例，有做交流，有分享狀況，也認同我們的做法。

大貓熊館長陳玉燕則哽咽表示，團團一直以來都很乖巧，都會乖乖吃藥和打針，讓他印象最深刻的是1月時團團曾經鼻腔發炎流鼻血，也乖乖接受治療，現階段只能讓團團快快樂樂的過每一天，當然也希望牠能陪伴大家久一點。

園方也表示，大貓熊館內也放置了祝福留言板，民眾可以寫下對團團的祝福，幫團團加油打氣。