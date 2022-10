友達(2409)公布第3季財報,受到面板產業需求急凍衝擊,友達光電第3季稅後虧損達104.3億元,單季每股淨損為1.23元,累計前3季每股淨損為1.18元;第4季因TV庫存去化逐漸恢復健康,友達預估,第4季整體面板出貨面積將季增1%到5%(up by low to mid-single %),ASP則季減5%(down by mid-single %)。

俄烏戰爭、通膨升息致使終端需求急凍,友達光電2022年第3季合併營收為497.32億元,季減20.9%,年減49.8%,營業毛損為72.64億元,營業毛損率為14.6%,營業淨損為137.15億元,營業淨損率為27.6%,單季稅後虧損為104.3億元,單季每股淨損為1.23元。

友達2022年第3季面板總出貨面積達387.6萬平方米,較2022年第2季減少21.2%,較去年同期減少39.9%。

友達表示,第3季總體通路庫存水位偏高,加上全球通膨、升息等因素對終端消費需求產生排擠效應,面板價格持續滑落,公司出貨面積亦較上一季減少,導致公司單季營收為新台幣497.3億元,較上季衰退20.9%,虧損幅度也較上一季擴大。

友達前3季合併營收為1941.45億元,年減30.1%,營業毛利為61.55億元,年減91.6%,營業淨損為130.61億元,稅後虧損為108.94億元,每股淨損為1.18元。

不過,隨著TV品牌廠於第3季促銷奏效,TV通路庫存較為健康,部分品牌廠拉貨逐漸恢復到正常,加上客戶出現回補雙11或年底需求急單,友達預估,第4季整體面板出貨面積將季增1%到5%(up by low to mid-single %),ASP則季減5%(down by mid-single %)。

友達表示,預期市場仍需一段時間調整,才能回到比較正常的供需情況,面對產業景氣下行,公司將透過健全的財務和營運管理,持續嚴控庫存,並推動雙軸轉型策略,加強公司的經營韌性,以追求長期穩健的營運成果。