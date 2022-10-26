友達（2409）公布第3季財報，受到面板產業需求急凍衝擊，友達光電第3季稅後虧損達104.3億元，單季每股淨損為1.23元，累計前3季每股淨損為1.18元；第4季因TV庫存去化逐漸恢復健康，友達預估，第4季整體面板出貨面積將季增1%到5%（up by low to mid-single %），ASP則季減5%(down by mid-single %）。

俄烏戰爭、通膨升息致使終端需求急凍，友達光電2022年第3季合併營收為497.32億元，季減20.9%，年減49.8%，營業毛損為72.64億元，營業毛損率為14.6%，營業淨損為137.15億元，營業淨損率為27.6%，單季稅後虧損為104.3億元，單季每股淨損為1.23元。

友達2022年第3季面板總出貨面積達387.6萬平方米，較2022年第2季減少21.2%，較去年同期減少39.9%。

友達表示，第3季總體通路庫存水位偏高，加上全球通膨、升息等因素對終端消費需求產生排擠效應，面板價格持續滑落，公司出貨面積亦較上一季減少，導致公司單季營收為新台幣497.3億元，較上季衰退20.9%，虧損幅度也較上一季擴大。

友達前3季合併營收為1941.45億元，年減30.1%，營業毛利為61.55億元，年減91.6%，營業淨損為130.61億元，稅後虧損為108.94億元，每股淨損為1.18元。

不過，隨著TV品牌廠於第3季促銷奏效，TV通路庫存較為健康，部分品牌廠拉貨逐漸恢復到正常，加上客戶出現回補雙11或年底需求急單，友達預估，第4季整體面板出貨面積將季增1%到5%（up by low to mid-single %），ASP則季減5%(down by mid-single %）。

友達表示，預期市場仍需一段時間調整，才能回到比較正常的供需情況，面對產業景氣下行，公司將透過健全的財務和營運管理，持續嚴控庫存，並推動雙軸轉型策略，加強公司的經營韌性，以追求長期穩健的營運成果。