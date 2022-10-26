今年8月8日49歲胡姓男子涉嫌前往台南市善化區73歲李姓伯母的住處，持刀猛砍李婦的頭、頸及右手5處，導致對方血流如注當場死亡。檢方依殺人罪嫌起訴後，今天台南地院開準備庭時，胡男雖坦承殺人，但仍堅稱砍殺的是複製人，還要求法官調查死者的指紋是不是人類指紋。被告辯護律師要求精神鑑定，法官裁示候核辦。

庭訊時，法官詢問是否承認檢方的起訴事實及殺人罪名？胡男雖答說「承認」，但卻表示，複製人不是人，他殺的不是人，而是複製人；還說，刀子不是他買的，是在家裡拿的。法官問他當時有無施用毒品？被告說「沒有」；有無證據可佐證？胡男則搖頭。

被告還告訴法官，李婦住在他的老家，老家附近住的都是複製人，老家地下室住的也都是複製人；還說，許多複製人都要謀害他，他是特地去找李婦，「複製人一定要讓它死」；並要求法官調查死者的指紋是不是人類指紋？法官進一步詢問為何要調查指紋時，胡男則回答，「沒有指紋，哪是人類？」

被告的辯護律師當庭要求送請精神鑑定，以釐清被告是否有刑法第19條行為時有精神障礙或智識欠缺，無法辨識其行為能力而不罰，或減輕其刑的事由；對此，法官裁示候核辦。