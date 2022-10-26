年底選戰進入衝刺，台北市長藍綠白3名候選人26日同框現身台大校友會館，聽取民間版社福政策白皮書，無黨籍黃珊珊、國民黨蔣萬安、民進黨陳時中持續在社福政策交鋒，也齊聲允諾上任後將盤點閒置市有用地轉作社福機構；在社會局善盡監護人與輔助人職責上，黃、陳皆主張成立專責機構，而3人雖然並肩而坐，但全程零互動。

台北市社會福利聯盟上午10時發表民間版社會福利政策白皮書，黃珊珊準時抵達現場，期間與聯盟幹部相談腎歡，陳時中後腳走入會場，兩人僅禮貌拱手，在蔣萬安到場時，陳、黃也只是輕輕揮手打招呼，並未交談；而蔣、黃被安排並肩而坐，黃與陳則是隔著社福聯盟理事長高正吉，3人全程零互動。

社福聯盟會上提出兒童、少年、婦女、老人及身障者5大訴求，並共同要求市府重新規畫市有用地，讓全民共同使用，積極回應機關委託民間社會福利評選及計費辦法，而北市社會局也應善盡擔任受監護宣告或輔助宣告的長者和身障者監護人和輔助人的職責。

率先回應的黃珊珊以前副市長之姿，稱自己過去曾督導社會局和財政局，當前北市已盤點閒置公有場域，轉作日間照顧中心、共餐據點及住宿型長照機構，而市府在監護宣告、輔助宣告個案的輔助人上應「專人專職化」，避免管理困難，接著檢討社福措施人力和經費是否合理、有沒有偏廢。

接續發言的蔣萬安稱，政府能力有限、民間創意無窮，未來城市治理應透過公私協力，政府能放手讓民團去做或協助排除障礙，而在高齡化、少子化的浪潮下，他主張提高生育獎勵、補助特定年齡公托學費，減輕年輕夫妻負擔，同時提高聯合醫院長照病床數，補助私人長照機構，上任後也將盤點市有用地轉作長者、兒童等社福機構。

最後致詞的陳時中以「幸福台北」為主軸，稱時代在進步，受服務者以前覺得自己受照顧，但現在會認為是權益，不能打折；對提供服務者的組織來說，也不再是慈善事業，除有責任付出外也該享有權益，唯有在責任跟權益平衡下，才能讓社福服務長久走下去。

陳時中說，台北市面臨高齡化、少子化，社福政策遇到最大的問題是地很貴，他若當選將重新盤點市有地、老舊公舍，評估閒置校園空間積極改建社會住宅，並和北市社會局、衛生局加強溝通，力求指揮體系一條鞭，提高效率和可行性。同時建立社會局監護專責機制、檢討相關法規，增加監護的效能。