同天可接種流感及新冠疫苗，獲得雙重保護。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣26日新增948例COVID-19本土案例，為452名男性、496名女性，年齡分布在0歲到93歲，12歲以下130名、65歲以上64名，確診者集中在18歲到64歲青壯年為主，約占70％。

新增948例分布在竹北市373例、竹東鎮188例、湖口鄉143例、新豐鄉97例、新埔鎮40例、關西鎮24例、芎林鄉18例、橫山鄉18例、寶山鄉29例、北埔鄉8例、峨眉鄉2例、尖石鄉8例、五峰鄉0例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1148人、居家照護列管人數3063人。統計至10月25日，新竹縣累計確診人數20萬2079人。

縣府衛生局統計，截至25日為止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率95.3％、第2劑88.8％、第3劑72.0％、第4劑10.04％。65歲以上長者第1劑接種率為84.5％、第2劑81.1％、第3劑72.2％、第4劑33.7％、第5劑2.9％。5歲至11歲兒童的第1劑接種率為85.5％、第2劑接種率為61.1％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為41.4％、第2劑接種率為13.9％。

衛生局提醒，18歲以上追加劑皆可接種莫德納次世代雙價疫苗。接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天）。流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

今年度季節性流感疫苗第1階段對象已於10月1日開打，新竹縣13鄉鎮市衛生所及62家合約醫療持續提供流感疫苗接種服務，請符合接種資格的鄉親，就近前往各鄉鎮市衛生所及合約院所接種流感疫苗，及早獲得保護力。