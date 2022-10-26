民進黨新北市長候選人林佳龍今日下午5時原訂到中和區和平街黃昏市場掃街，未料卻突然出現發燒症狀。林佳龍競選辦公室表示，林目前快篩陰性，但將先行家中自主管理隔離中，因此行程取消，造成不便之處，敬請見諒，謝謝大家。

林佳龍合體江聰淵 盼未來攜手推動觀光
三蘆9席議員 綠拚全上藍盼坐3搶4
酸鄭運鵬護航高端翻船 張善政競辦：迴力鏢插滿身
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