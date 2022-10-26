林佳龍突發燒取消行程 競辦曝快篩結果 15:422022/10/26 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨新北市長候選人林佳龍今日下午突然出現發燒症狀，臨時取消行程。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市長候選人林佳龍今日下午5時原訂到中和區和平街黃昏市場掃街，未料卻突然出現發燒症狀。林佳龍競選辦公室表示，林目前快篩陰性，但將先行家中自主管理隔離中，因此行程取消，造成不便之處，敬請見諒，謝謝大家。 林佳龍合體江聰淵 盼未來攜手推動觀光 三蘆9席議員 綠拚全上藍盼坐3搶4 酸鄭運鵬護航高端翻船 張善政競辦：迴力鏢插滿身 #九合一選舉 #新北市 #林佳龍 #發燒 #和平街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 走讀淡水河 新北議員送學童搭乘藍色公路認識生態歷史 15:042022/10/26 生活 迎接疫後旅遊潮 觀光三環六線新北玩透透 11:182022/10/26 政治 侯友宜推競選周邊小物 紋身藝術家大毛跨刀設計 10:552022/10/26 政治 拜票傳意外！ 楊植斗摔個四腳朝天腦部著地 他曝現場照 15:272022/10/26 政治 綠傳力保桃園全黨挺1人 張善政：民進黨不學乖戰勝不過民意 11:532022/10/26 政治 如果陳時中落選 郭正亮預言恐怖後果 宅神嚇傻喊一句 08:172022/10/26 政治 新北市長11／14辯論 林佳龍：會算侯友宜講幾次「好好做事」 11:062022/10/26 政治 公務員偷拍蔡其昌座談會 中市府：個人行為 13:012022/10/26 政治 華固贈新北市府124坪廠辦空間設置公托 09:342022/10/26 區域情報-新北 台北市長3主要候選人 皆表態支持「同志友善」 15:262022/10/26 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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