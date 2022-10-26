民進黨新北市長候選人林佳龍今日下午5時原訂到中和區和平街黃昏市場掃街，未料卻突然出現發燒症狀。林佳龍競選辦公室表示，林目前快篩陰性，但將先行家中自主管理隔離中，因此行程取消，造成不便之處，敬請見諒，謝謝大家。