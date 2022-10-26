國民黨台北市議員游淑慧新戀情昨（25）日被爆出，對象是親綠媒體的副總經理劉世澤，雖然許多人認為私下生活與工作無關，但國民黨台北市前議員羅智強透露，此事除了引起深藍支持者反彈外，有心人士疑似還在基層放話，直言「游淑慧即將面臨這次選戰最大的危機。」

羅智強今日在臉書表示，游淑慧的戀情被公開後，昨晚憂心忡忡地打電話告知，該事引起部分深藍支持者的反彈與質疑，且還收到地方人士提醒，透露其實是有人找徵信社跟拍後爆料，並同時搭配在基層耳語，是有計畫性的同步作為。

「游淑慧即將面臨這次選戰最大的危機！」羅智強認為，若地方人士提醒屬實，確實會嚴重影響她的選情，但游淑慧既誠實又勇敢，對於戀情沒有說謊和閃躲，且這半年來也堅持原則，沒有讓感情影響到她的戰力，不應該被有心人得逞，「如果有黑函和耳語，幫她揪出這樣闇黑的影武者。」

「什麼時候，台灣撕裂到連愛情也要築上這座莫名的高牆？」羅智強指出，雖然游淑慧的男朋友是三立員工，但那也只是他的工作而已，「三立的員工，就一定是民進黨嗎？就一定是民進黨無條件的支持者嗎？」

羅智強強調，游淑慧的戀情沒有一絲一毫影響到她對民進黨的監督，一直都站在制衡的最前線用力批判民進黨，因此民眾應該真心祝福這位勇敢的戰將，「現在整個內湖南港的流言耳語，都在攻擊游淑慧，我希望大家不要被帶風向，游淑慧加油！」