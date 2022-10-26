一名人妻近日在臉書發文表示，丈夫陪自己回娘家兩天，向她抱怨鄉下很無聊，面對岳母岳父還要擔心自己講錯話被嫌棄，讓她相當傻眼，並機智回覆一段話讓丈夫秒安靜，貼文曝光後引起熱議，網友們看完大讚人妻：高EQ。

一名網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，丈夫近日陪她回娘家兩天，忍不住抱怨「在妳家好無聊喔，鄉下都沒什麼可以逛」，她聽聞後回覆「喔，正常啊，鄉下地方比較沒什麼娛樂」，並建議丈夫可以去看電視。

怎料丈夫竟表示去客廳看電視會遇到岳父岳母，「妳爸媽跟我講話我還要認真聽、認真回，就怕講錯話私下會被嫌被罵」，此話一出讓原PO相當傻眼，「我懂我懂，我在你家面對你媽也是一樣的感覺，而且我還是每天看到你媽，大概能嫌的都嫌完了，我都能撐到現在了，相信你也可以的！」，聽完後丈夫瞬間就安靜了。

貼文曝光後引起熱議，網友們看完大讚人妻：高EQ。(翻攝臉書靠北婆婆2.0)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「高EQ的女人，很讚！」、「好有智慧賢妻，比喻恰到好處，既不傷人，也說到自己的痛處，一針見血」、「換位思考，就能理解對方的立場」、「要回答他：我爸媽人很好，他們才不會這樣。你別把他們想的這麼壞！」、「要加一句：我爸媽沒嫌你啊，他們沒那個意思是你想太多」、「這下妳老公應該懂妳在他家的感受了吧…」、「老公真懂事，有些隊友可不吃這套」。