新竹國小通學步道26日正式啟用，完工後的通學步道總長約400公尺，採用穿透式圍籬拉近了古蹟校舍和社區居民的距離，並解決了原有樹根突起、路面破損的問題，並將公共設施和綠帶整合，成為了南大路最美綠廊，提供學生及居民安全又舒適的步行環境。

代理市長陳章賢表示，通學步道每完成1哩路，孩子們就能安心跨出一大步，市府近來年積極推動新校園運動，也致力打造步行城市，在前市長林智堅、前副市長沈慧虹的帶領下，投入超過3.7億，至今已完成全市22處34校受惠的通學步道，總計長達14公里，盼提供孩童「好舒適、好安全、好環境」3好的步行環境。

他說，新竹國小建校至今已有125年的歷史，位處南大路及興學街交接處，尖峰時段人車流量大，且舊有步道有鋪面破損、高低落差等問題，為提升孩童步行安全，市府自2019年起攜手校方，重新規畫新竹國小周邊步道，並積極向中央爭取經費，共挹注超過3000萬，完成400公尺兼具綠意與安全的通學步道，並於今日正式啟用。

陳章賢指出，新竹國小通學步道實現以人為本的核心價值，結合綠化美觀設計，將原圍牆內雜亂的樹木修剪，並採用穿透式圍籬，讓市定古蹟「百齡樓」更貼近民眾。此外，校方也非常用心，在步道旁種上漂亮的紫葳花，讓學生和市民行經此步道時也能感受滿滿的幸福。

新竹國小校長胡如茵表示，新竹國小為竹市歷史最悠久的教育殿堂，此次完工後讓新竹國小風華再現，透過通學步道整建及穿透式圍籬建置，除了讓行經步道的師生和民眾可以近距離感受百齡樓建築之美與植栽綠意外，也讓學童及附近居民步行更安心。

市府指出，南大路通學步道工程，清除了原有的路障並擴大樹穴，為南大路校門口約7層樓高的老檸檬桉創造更友善的生長空間，是新竹國小不可錯過的風景，而枝葉婆娑，綠樹如茵的街角，更成為家長接送孩子上放學最安全的停等空間，校方也非常配合退縮校地圍牆，為孩童和社區爭取更多步行空間。

教育處長表示，新竹國小新建通學步道範圍包括南大路、興學街學校周邊人行步道，並在路口保留更多行人等候空間，讓行人不用冒險在車陣中等候穿越馬路。

教育處補充，校方也藉由通學步道改善契機，將年久失修的興學街校門及警衛室重新設計規劃，外觀參考日治時期的原始校門，採用左右對稱的設計，與後方百齡樓相互呼應，躍升為新竹國小的新亮點。