由於房屋建築成本和汽油價格飆漲，澳洲第三季通膨率創下32年新高，可能使該國央行重拾激進升息立場的壓力升高。

周三盤中，澳元上漲0.3%，報0.6412美元，創下兩周來新高。

澳洲統計局（ABS）周三公布，第三季（7～9月）消費者物價指數（CPI）較第二季上漲1.8%，超過市場預期的季漲1.6%。

與去年同期相比，第三季CPI上漲7.3%，較第二季的年漲6.1%大幅升溫，並創下1990年以來新高，這樣的年通膨率幾乎是該國薪資增長的3倍高。

備受關注的核心通膨指標—CPI截尾均值（trimmed mean），較二季上揚1.8%；其年增率達到6.1%，遠超出市場預期的年漲5.6%。

對澳洲央行而言，這份最新發布的消費者通膨報告不是讓人樂見的好消息。該央行原本預期核心年通膨率將第四季（10～12月）到頂，達到6.0%，而總體年通膨率估達到7.75%。

然而分析師此前已經警告，由於澳洲統計局新公布的9月CPI數據加速上揚，第三季總體與核心通膨指標肯定都會進一步飆升。

Capital Economics資深經濟學家Marcel Thieliant表示，結果可能是第四季CPI年通膨率將逼近8%。消費者物價漲幅超乎預期，這與我們的預測相符，我們認為澳洲央行的升息動作將比大多數人所預期的更加激進。

澳盛銀行和澳洲聯邦銀行都將他們對央行現金利率的預測提高25個基點，分別預期最終利率（terminal rate）到頂時為3.85%和3.1%。澳洲國民銀行亦將最終利率預測從3.1%調升至3.6%。

目前澳洲央行基準現金利率為2.6%，創下9年新高；自5月以來，該基準利率已經大幅調升250個基點，澳洲央行因此希望放慢速度，以觀察急速收緊政策對消費者支出和經濟造成的影響。

澳洲央行在連續4次升息50個基點後，在本月初將升息幅度縮小至25個基點，令許多人大感意外。市場原本預期該央行至少會再升息50個基點，以跟上聯準會的升息步伐。

由於第三季通膨高熱不退，投資人認為澳洲央行可能不得不重新考慮其政策路徑，但或許不會馬上在下周召開的政策會議上做出調整，比較可能選在12月會議討論。

期貨市場顯示澳洲央行在11月1日會議仍將決定升息25個基點，至2.85%，但現在數據也顯示該央行有可能在12月升息50基點，以及現金利率有可能在明年7月升至約4.20%到頂。

本周歐洲央行和加拿大央行將召開貨幣政策會議，市場普遍預期兩大央行都將升息75個基點，聯準會也料將在11月2日會後宣布升息3碼。