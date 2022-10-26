民進黨立法院黨團日前召開記者會指控，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦擔任恒威砂石有限公司（下稱恒威砂石）股東期間，利用苗栗縣議員身分，促使議會通過對企業有利的條例。民進黨立委洪申翰、苗栗縣議員曾玟學及陳光軒26日向監察院檢舉，鍾東錦涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》相關規定，假借職務上之權力與機會圖自己利益，盼監察院依法裁處。

洪申翰、陳光軒、曾玟學說明，鍾東錦於2006年至2017期間擔任恒威砂石股東，鍾東就任苗栗縣議員後1個月，恒威砂石即取得苗栗縣政府於2015年1月14日核發「苗栗縣政府土石採取許可證」，質疑鍾東錦透過議員身分施壓，協助恒威砂石取得許可證。

此外，由於民進黨團昨日指控，鍾東錦涉嫌於2016年主導《苗栗縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例》第6條修正，將土石採取景觀維護特別稅計算方式，從每立方公尺50元改為20元計算，讓洪申翰、陳光軒、曾玟學認為，鍾東錦涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》第7條規定，致使恒威砂石能適用較低特別稅計徵標準。

洪申翰、陳光軒、曾玟學續表示，鍾東錦曾於2016年11月10日苗栗縣議會審議《苗栗縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例》之會議中表示：「對於土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例，我想以後申請的應該要依照縣府這規定徵收，可是在這之前已經申請的，當時應該沒有把這50元的稅金計入成本，這法規訂定應該是要既往不咎，也就是說舊案是不該去徵收稅的，而是要從今天開始新申請的案件開始徵收，這樣才符合公平正義，不然會增加在這之前申請人的負擔」。他們認為，鍾東錦此舉涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》第6條規定以及同法第10條第1款堆定。

三人強調，鍾東錦身為議員卻不知依法迴避，涉嫌圖利自己投資的公司，未來如當選縣長，恐變本加厲。苗栗縣財政瀕臨破產，是哪些人造成的？呼籲苗栗縣民一定要睜大眼睛，看清真相。