為了推廣科普教育，國家科學及技術委員會再度與交通部臺灣鐵路管理局攜手打造台灣科普環島列車。歷經2年的疫情衝擊後，台灣科普環島列車再度啟航，24日從台鐵台北站出發，繞行西台灣後26日抵達高雄新左營站，高雄市教育局長謝文斌等人與近300位師生在新左營站熱烈歡迎列車的到來。

此次台灣科普環島列車為期5天的繞行，將停駐全台16個縣市和25個站點，將電聯車上的8個車廂設計為科學實驗場域，繞行台灣一圈，把各縣市的科普活動串聯起來。今年台灣科普環島列車也響應聯合國「基礎科學 促進永續發展國際年」的活動，希望以「扎根科學，永續臺灣」的精神，實踐以科學翻轉未來的美好藍圖。

謝文斌表示，中小學的科普教育是提升全民科學素養的奠基工程，提升高雄市學生科學素養是刻不容緩的事，透過動手操作可以翻轉教學，提升學習的動機、成效、創造力、認知理解與問題解決等能力。

樹人醫專教授郭啟東強調，科學教育不應侷限在教室內，藉由行動科學實驗教室的科普環島列車，可以激發國中小學童探索科學的好奇心與學習興趣，科學教育更應走向人群，並應用於日常生活中。

為了提供偏鄉學童更多親近科學的機會，科工館特別安排專人導覽，預計全台會有8500名學童於乘車站點、列車行進間、下車站點，參與3個階段的科學探索，親身體驗科學實驗樂趣，動手玩科學。