包裹的紙箱上常有一些注意事項，以防包裹內容物運送途中被損壞。但一名女網友日前無意間看到家中收到的包裹上有特殊的警告符號，形狀像按摩棒一般，卻查不到答案因此發文詢問，一票老司機看到圖案後狂猜是「不可以勃起」、「禁止上鉤拳」，結果答案出爐是「禁止鉤卸」，讓許多人直呼長知識了。

這名女網友在Dcard指出，最近她無意中發現家裡收到的包裹紙箱上出現特殊符號，卻實在看不出是什麼意思，上網查也找不到答案。只見紙箱側面的4個警告圖案中，其中有一個圖案是一個「J」的形狀，激似情趣用品，還畫了一槓斜線，原PO非常好奇這警告標語是什麼，「有人知道嗎？不知道答案感覺會困擾到睡不著覺！」

而網友們看到這圖案都笑翻，紛紛歪樓：「特務J？」、「不可勃起」、「禁止按摩棒」、「這個箱子不能套絲襪」、「禁止上鉤拳」、「禁止運送象牙」。

其實這「J」形狀的警告符號指的是禁止鉤卸。(翻攝自Dcard)

最後有網友找到類似都是鉤子的警告圖案，下面寫著「禁止鉤卸」或「禁止手鉤」，指的是包裹不能用鉤子卸下來，「看起來好像是這個，有一點像」，真相大白後也讓網友們大喊「長知識了」、「原來如此」。