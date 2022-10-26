新北市北海岸富有豐富海產，其中富基漁港的富基魚市近期拍賣今年首批販售的貢寮鮑，從養殖池直送魚市，掀起搶購風潮。（漁業處提供）

新北市北海岸富有豐富海產，其中富基漁港的富基魚市近期拍賣今年首批販售的貢寮鮑，從養殖池直送魚市，掀起搶購風潮。漁業處指出，新北貢寮鮑養殖堅持零用藥，使得海產保有野生甜味，在地餐廳也多有特色料理，受到不少觀光客喜愛。

漁業處指出，貢寮鮑是貢寮區養殖九孔鮑、盤鮑的統稱，貢寮鮑飼養在貢寮海岸潮間帶養殖池，靠著潮汐換水、餵養天然海菜，加上養殖漁民細心維護生長環境、堅持零用藥，使新北貢寮鮑保持著野生般的天然美味，民眾可以安心享用在地食材。

富基漁港姊妹餐廳老闆娘江玉琴說，新北市盛產萬里蟹、貢寮鮑等多種美味海鮮，北海岸的富基漁港有美麗的漁港風光，各式海鮮都會從產地直送富基魚市，因此可品嚐到東北角特色海鮮貢寮鮑，新鮮的肉質Q軟，最常見的料理方式就是「燒烤貢寮鮑」，新鮮的貢寮鮑只要簡單刷洗，去掉黏液、足部沾附物，並放入烤箱上下180度烤5分鐘，再淋上美乃滋、撒上柴魚片就是一道好吃的料理。

另外，三杯貢寮鮑也受到不少老饕歡迎，將刷洗乾淨的鮮活貢寮鮑朝下，用熱油鍋煎至微焦起鍋備用，再用麻油將薑片爆香後，加入大蒜、砂糖翻炒，再加入煎過的貢寮鮑、醬油、米酒，悶煮約2分鐘，最後加入辣椒及九層塔拌炒幾下後起鍋，就是美味好下飯的貢寮鮑三杯料理，也是新北海岸旅遊不能錯過的當季美食。

漁業處表示，新北市海岸線從北海岸到東北角，囊括台灣本島極北、極東等特殊景點，多變的海岸地形座落在漁港秘境，民眾除了品嚐貢寮鮑、萬里蟹、石狗公、小卷等最新鮮的海產，也可以欣賞美麗山海風光、體驗當地漁村人文。