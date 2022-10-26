眾所矚目的金門大橋工程經通車前勘驗，行車安全與順暢所需項目經交通部高速公路局檢討可於10月28日完成改善，交通部長王國材昨邀集相關單位確認後，拍板金門大橋10月30日開放通車。

高公局說明，金門大橋工程於10月24日辧理通車勘驗，就路面排水、交通工程、交通控制系統及機電照明等與通車相關項目進行現場勘驗，經與廠商及監造單位檢討，評估影響通車部分事項可於10月28日改善完成。

為求慎重，王國材25日下午邀集高公局及相關單位進行視訊會議，聽取金門大橋通車前勘驗結果及通車範圍設施完整性的簡報，並做出指示，為讓金門鄉親及民眾儘早享受國家建設的成果及效益，決定金門大橋10月30日開放通車。

另為釐清契約責任分界及避免衍生不必要的履約爭議，王國材強調應基於履約管理公平性，請高公局依據契約及採購法相關規定，就先行通車使用範圍同步辦理部分驗收作業。