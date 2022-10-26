麥當勞「起司三層牛肉堡」含3片牛肉排讓口感更扎實，單點110元、地瓜套餐178元。（麥當勞提供）

點購必勝客「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」加50元就能升級芝心瀑布。（必勝客提供）

繼光香香雞「正韓半半炸雞」搭配稻香煙燻炭烤醬和韓式泡菜起司醬，499元。（繼光香香雞提供）

涼涼秋冬容易感到飢餓，補充熱量大多選重口食物滿足味覺。速食業者連續3年市調發現，消費者最愛口味由起司奪冠，原因包括鹹甜兼具飽足感並含有鈣質等營養價值，濃厚口感也讓起司商品的銷量在冬季多出夏季3成。品牌趁著天冷之際猛攻起司漢堡、燉飯、捲餅等多元品項，有望帶來2成以上客流。

麥當勞11月8日前推限定新品「起司三層牛肉堡」，切達起司醬包裹牛肉排，烘托肉香外也使口感滑順不乾柴，3片肉排更顯厚實，只賣到11月8日；另看好民眾喜愛在家叫外送，11月1日前網路訂餐滿350元送「11x11小物盒」。

漢堡王則用3種起司融在肉排上打造3款新品，其中「白雪乳酪重磅雙牛堡」以帕瑪森乳酪、美式黃起士、拔絲莫札瑞拉起士，加上兩層火烤牛肉排，口感濃郁充滿肉汁，起司緩緩流下如白雪從肉堆頂峰滑落，訴求味覺視覺都有新奇感受，11月1日起開賣。

繼光香香雞「正韓半半炸雞」同樣含起司元素，12支酥炸雞翅、棒腿搭醴本醬料，其中韓式泡菜起司醬微酸微辣，起司間接中和辣度，帶出多層次的韓式風味，11月1日至21日加入香繼光集團會員可領50元折價券。疫後大眾聚會更頻繁，可望增加1到2成買氣。

必勝客Pasta Hut 繼年初推紙包飯系列後深獲網友讚賞，今年冬天再端出「芝心瀑布紙包飯」，義式紙包飯搭松露牛肝菌醬等，最後加大量莫札瑞拉起司，營造4倍牽絲效果，奶香四溢纏繞舌尖。即起至11月28日，點「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」或「粉紅海鮮起司紙包飯」加價50元可升級芝心瀑布。