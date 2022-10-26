施易男以《孟婆客棧》中的梁山伯角色入圍亞洲電視大獎最佳男配角獎。（民視提供）

施易男以《孟婆客棧》中的梁山伯角色入圍亞洲電視大獎最佳男配角獎。（民視提供）

《綜藝大集合》節目及主持人入圍亞洲電視大獎「最佳綜藝節目」以及「最佳綜藝節目主持人」。（民視提供）

第27屆亞洲電視大獎入圍揭曉，民視節目及新聞共9項入圍，其中節目類入圍3項包括最佳綜藝節目《綜藝大集合》」、最佳綜藝節目主持人胡瓜、阿翔、籃籃、賴慧如、郭忠祐，施易男也以《孟婆客棧》入圍最佳男配角。施易男開心表示：「能以歌仔戲角色被國際評審看到，更覺榮幸。」也謝謝製作人唐美雲為他選了梁山伯的角色，「相隔這麼多年，我跟媽媽先後演過梁山伯，能夠以這一個角色入圍，格外有意義。」

施易男強調，《孟婆客棧》這部戲跟他緣份很深，不僅拍攝檔期都能夠配合，拍戲過程很愉快，也很開心跟眾多優秀演員一起合作。接下來還有許多戲劇邀約在討論中，但是他現階段就是當甜點老師，全力在烘焙事業上，但只要有好作品，還是希望能夠再有好的戲劇表現，呈現給觀眾朋友。

《孟婆客棧》事前才獲得57屆電視金鐘戲劇創新獎，男配角又入圍亞洲電視大獎，製作人唐美雲表示，成立劇團20多年來持續培養歌仔戲新秀，製作一齣又一齣的劇碼，很高興《孟婆客棧》在國際獎項再創佳績，也希望她成立劇團的理念「承傳統、創新局」，讓傳統戲曲跳脫既有的框架，精準轉換語彙與時代融合，開起新的格局，於是定調以新型態歌舞情境喜劇來製作，尤其這一次入圍的施易男，在劇中古裝又現代的扮相，更是替《孟婆客棧》開啟新的頁章，很高興聽到他入圍，非常興奮及感動。

民視招牌綜藝節目《綜藝大集合》以「最佳綜藝節目」以及「最佳綜藝節目主持人」雙料入圍。胡瓜表示：「感謝亞洲電視大獎、感謝評審，榮耀屬於團隊，把台灣精神跟台灣之光讓國際看到，是我們應該要做的」，還要跟各地婆婆媽媽們恭喜，因為他們是「隱形」的主持人，常常都是她們引爆笑點帶給大家歡樂。

民視這次在專業新聞類入圍6項，包括「最佳紀錄片《台灣演義》關係台灣的九場戰爭」、「最佳新聞節目-《民視英語新聞》」、「最佳時事節目-裹著糖衣的騙局」、「最佳單則新聞報導1-叩關WHA之路」、「最佳單則新聞報導2-來自海底的一堂課」、以及「最佳主播-Celia Chan／《民視英語新聞》」。