海龍離岸風電計畫與國泰世華銀行，日前攜手常在國際法律事務所、怡安保險經紀人及永灃環境管理顧問(ERM Taiwan)舉辦「海龍離岸風電–專案融資研討會」，為台灣首場離岸風電開發商針對專案之技術、環境與社會、保險及法律、專案許可等議題與銀行團深度解析並交流之活動，吸引台灣公股銀行、民營銀行及壽險公司共二十家在地金融機構共襄盛舉。

海龍離岸風電計畫邀請了股東、專案顧問以及當地金融機構的代表參與此次專案融資研討會，一起就專案的盡職調查積極進行對話。

北陸能源全球開發執行副總裁兼海龍計畫董事長David Povall表示：「本次專案融資研討會所獲得的正面反饋凸顯了本土金融機構參與台灣離岸風電發展的重要性。我相信我們成功地提升更多的本土金融機構投入離岸風電發展的信心。」

海龍計畫股東三井物產總公司代表成田諭一郎經理(Yuichiro Narita)從東京抵台參加研討會，以示開發商的高度重視，亦表示：「目前三井物產積極發展再生能源事業，台灣無疑是我們重點發展的地區，而海龍是三井目前在台灣最重要的投資項目之一，今日看到台灣金融機構的支持，大幅強化三井在台灣投資的決心。」

海龍專案公司副財務長暨行政總監萩原聰(So Hagiwara)補充道：「此次研討會看到公股行庫及眾多金融機構熱烈參與並給予正面的回饋，這對於開發商以及股東來說是莫大的鼓勵。部分銀行更私下反饋，有鑑於本次研討會的完整說明及充足的資料佐證，及股東在與會中展現的決心與誠意加乘，不僅給銀行團帶來更大的信心，也有助於銀行進行相關評估。」

海龍計畫場址位於彰化外海，包含2A(300MW)、2B(232MW)與3號(512MW)風場，由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發。

海龍離岸風電風場預計自2024年進入施工階段，將可供應超過1 GW之乾淨能源，提供超過百萬家庭用電。風場總裝置容量達1044 MW，預計於2025-2026年間併聯發電，風場商轉後將成為台灣史上最大單一風場。