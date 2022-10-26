原中共中央宣傳部常務副部長李書磊升任中央政治局委員，今天以中宣部部長的身分公開亮相。據全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎在社交媒體發布消息透露：「二十大後第一次全國人大常委會會議。由中央政治局委員、中央書記處書記，中央宣傳部部長李書磊傳達大會精神。這位『北大神童』首次以中宣部部長身分公開亮相。」

58歲的李書磊是河南人，14歲考入北京大學圖書館學系，21歲獲北大中文系當代文學專業碩士學位，長期在中央黨校工作，成為著名學者。中共十七大後，新任中央政治局常委習近平兼任中共中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，據稱習在黨內的一些講話稿亦出自其手。

2014年，李書磊外放福建，擔任省委宣傳部長。僅兩年，他重返北京擔任市紀委書記，一年後再度升官，出任中紀委副書記，晉升正部級，2020年底重返黨校主持日常工作，負責培訓中共高級幹部。今年4月任中宣部常務副部長。