美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天在東京表示，美國將與日本及韓國合作，支持台灣自衛的能力。
韓聯社報導，雪蔓在與日本外務省事務次官森健良及韓國外交部第一次官（副部長）趙賢東舉行三邊會談後，對記者發表談話。
雪蔓在3人的聯合記者會上說：「我們將支持台灣的自衛能力，我們對台灣的立場多年來維持不變。」
她說，3方討論了這項議題，他們「皆同意台灣海峽需要和平」，「這對世界商業非常重要，對和平與安全非常重要」。
美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天在東京表示，美國將與日本及韓國合作，支持台灣自衛的能力。
韓聯社報導，雪蔓在與日本外務省事務次官森健良及韓國外交部第一次官（副部長）趙賢東舉行三邊會談後，對記者發表談話。
雪蔓在3人的聯合記者會上說：「我們將支持台灣的自衛能力，我們對台灣的立場多年來維持不變。」
她說，3方討論了這項議題，他們「皆同意台灣海峽需要和平」，「這對世界商業非常重要，對和平與安全非常重要」。
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