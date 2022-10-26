陽明交大校徽徵選初選結果本月19日出爐，卻遭陽明交大學生質疑，有3件就掛名台灣交通大學校友總會執行長陳俊秀，恐有內定。（截自陽明交大校徽徵選網站）

陽明交大校徽徵選初選結果本月19日出爐，卻遭陽明交大學生質疑，入圍的9件作品中有，出現了2件在說明會簡報中的作品，另2件是陽明交通大學校徽設計徵選辦法裡的範例，這4件中有3件就掛名台灣交通大學校友總會執行長陳俊秀，質疑恐有內定。

陽明交大新校徽徵選結果日前出爐後，有學生在臉書和媒體投訴，指9件入圍作品中，有2件出現在說明會簡報，還有2件是徵選辦法裡的範例，且4件中的其中3件掛名台灣交通大學校友總會陳俊秀，等於9件中有4件是會內產物，質疑徵選公平性，也不希望新校徽的產生讓人有疑慮。

對此，陽明交通大學識別系統工作小組25日發出聲明，指出徵選辦法中的「參選資格」中明訂，「識別系統小組成員不得以個人名義參選，亦不得為創作團體之主要設計人或代表人」。主辦單位於初審會議投票前已告知委員，本次參選作品中有小組成員所屬團體投稿的作品，但該成員並非主要設計人或所屬團體代表人，因此並未違反參選資格的規定。

小組指出，經所有委員投票決議，該委員與其他委員一樣，可以推薦作品，惟該委員不可投票給自己所屬團體參選之作品。該團體代表將選票投入票匭前亦先經主辦單位確認，該委員沒有投票推薦自己所屬團體參選之作品。

聲明中也強調，辦理公開徵稿之初衷，即希望能廣納更多好作品，接下來還有複選及決選兩道關卡，盼外界給予通過初選之作品鼓勵及寶貴的意見。