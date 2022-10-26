觀察者網報導，大陸民政部於26日舉行第四季例行記者會，養老服務司副司長李邦華指出，截至2021年底，中國60歲以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9％，預計「十四五」時期總量將突破3億人，占比將超過20％，中國將進入中度老齡化，養老服務已經成為積極應對人口老齡化的重要內容。

李邦華表示，中國養老服務體系，居家養老是傳統養老模式，也是絕大多數家庭和老年人的選擇意願。據調查，空巢老年人占比目前已超過一半，部分大城市和農村地區，空巢老年人比例甚至超過70％，大量老年人不與子女或其他家人共同居住生活，面臨著居家養老的許多生活不便或困難，甚至是安全風險隱患。

李邦華引述中共總書記習近平強調「要重點關注高齡、失能、貧困、傷殘、計畫生育特殊家庭等困難老年人的特殊需求」。中共中央對加強特殊困難老年人的養老服務作出了具體部署。中共二十大提出「優化孤寡老人服務，推動實現全體老年人享有基本養老服務」，《中共中央 國務院關於加強新時代老齡工作的意見》要求制定基本養老服務清單，對不同老年人群體提供分類服務。

《國家積極應對人口老齡化中長期規畫》明確提出建立特殊困難老年人探訪制度，並提出了到2025年特殊困難老年人月探訪率達到100％的目標。

李邦華說，中共十八大以來，大陸民政部會同相關部門在脫貧攻堅工作中統一開展了農村留守老年人關愛服務工作，同時加強了城市社區特殊困難老年人探訪關愛服務探索，積累了許多好的實踐做法和成熟經驗。《意見》深入貫徹落實中共中央決策部署，充分總結了各地經驗做法，形成了開展特殊困難老年人探訪關愛服務的制度性安排，其目的主要有四個方面。

一是防風險，幫助特殊困難老年人在居家養老中及時發現和排除安全風險，加強突發事件的應急救援。

二是送溫暖，主動將黨和政府的養老政策和關心關愛送上門，支持家庭成員更好履行贍養、扶養義務。

三是強服務，充分瞭解特殊困難老年人養老服務需求，根據需求協助對接服務資源，做好特殊困難老年人的養老顧問和幫手。

四是促和諧，通過動員社會、社區各類力量參與特殊困難老年人探訪關愛服務，打造老年友好型社區，將探訪關愛服務作為宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾的重要內容，弘揚敬老孝老文化，促進社會和諧。