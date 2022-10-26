龍華科大機械系教授陳志文的師生團隊，以作品「3D列印機自動混料機構」榮獲金牌。（龍華科大提供／陳夢茹桃園傳真）

龍華科大師生團隊參加本屆台灣創新技術博覽會，表現出色。（龍華科大提供／陳夢茹桃園傳真）

2022台灣創新技術博覽會日前圓滿閉幕，桃園市龍華科技大學的師生團隊今年共推出18項發明專利作品參展，涵蓋資訊、電力、機械及生活化創意等多項專業領域發明專利，總計獲得1金5銅的佳績，展現厚實的研發能量。

龍華科大機械系教授陳志文指導碩士生蕭志仁、蕭士凱、呂毓綸、汪厚禎、葉修全、陳柏勳及歐德威，其師生團隊以作品「3D列印機自動混料機構」，在本屆創新技術博覽會榮獲金牌殊榮，表現出色。

指導教授陳志文表示，「3D列印機自動混料機構」有3項特點，第1點作品配合自動換料機構及3D列印機，可快速達成換色及混色列印；第2點由於多色及混色列印過程無中斷，避免接續處有高低落差現象，可維持列印品質；第3點這項作品支援高速3D列印，列印過程能保持穩定順暢，列印速度更可達一般機台的2至4倍。

不僅如此，資管系教授陳佳莉的師生團隊作品「隱形馬甲」、企管系教授阮耀弘及張婷婷的團隊作品「智能電動助行器」、觀光系教授柯莉蓁「可攜式保齡求裝置」、化材系教授李九龍和宋大崙與遊戲系教授郭冠麟的團隊作品「印刷電路板前處理的改良方法」、「高效節能電磁光動能的高氧益生菌發酵的製造方法」，這5件作品也獲得評審委員的青睞，獲銅牌獎的殊榮。

龍華科大校長葛自祥讚許師生的優異表現，他表示，學校多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，同時也開設多項3創課程，全面性培養學生具備創意思考、創新實作與創業發展能力，並提供跨域指導與學習，以增進學生創新、創意、創業各領域所需專業知識及技能。

葛自祥說，這次參賽作品獲得眾多獎項，這充分展現師生研發成果，鼓勵師生藉由參賽過程累積經驗，以印證龍華科大扎實的技術與雄厚的研發實力，期盼未來能持續與業界交流，促進專利商品化，進而創造產品價值，達成培育學生創新、創業的目標。