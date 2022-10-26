肯定沙鹿高工辦學績效，忠興織造捐贈百萬成立助學基金。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

全球「窄幅紡織」織帶的代工(OEM)龍頭廠忠興織造公司董事長郭元瑾，肯定沙鹿高工辦學績效，特捐贈100萬元成立助學基金，每年再額外提供20萬元獎助學金鼓勵沙工學子奮發向學，26日在沙鹿高工舉行捐贈儀式；校長黃尚煜說，期盼忠興織造善舉能發揮拋磚引玉作用，帶動企業界及校友對學校的支持與協助，嘉惠更多沙工學子。

中市教育局科長李真玲說，技職教育是重要人才培育體制，與產業脈動息息相關，沙鹿高工具有全國唯一的紡織科與染整科，期許學校發展在地產業特色課程，培養在地人才、產業在地用才；非常感謝忠興織造郭董事長提供獎助學金，協助推動技職教育，是在地產業支援技職教育發展及產學合作的典範。

忠興織造董事長郭元瑾指出，忠興織造做包包織帶，是用「義大利的品質、台灣的價格」，秉持「老二哲學」，只做國外知名大廠的織帶與腰帶的配件，但努力做到精緻化、品質好且交期準確，因而贏得客戶信賴，也使忠興織造成為台灣紡織業的隱形冠軍。

校長黃尚煜強調，感謝郭董事長對學校辦學的肯定，提供100萬元成立助學基金及每年額外20萬元的獎助學金，鼓勵沙工學子努力向學，並且提供產學合作機會，讓學生能學習產業最新技術，落實務實致用；期盼郭董事長善舉能發揮拋磚引玉作用，帶動企業界及校友對學校的支持與協助，嘉惠更多沙工學子。

忠興織造公司今天的捐贈典禮，由教育局科長李真玲、督學張凱翕、沙鹿高工校友會理事長顏振興、文教基金會董事長李鑫、董事曾錫昭、家長會長鐘秀美等人出席見證，數百名沙鹿高工師生亦一同與會。