二十屆中共中央政治局，25日就學習貫徹二十大精神，進行第一次集體學習。中共總書記習近平在主持學習時強調，二十大就新時代新征程黨和國家事業發展制定了大政方針和戰略部署，全黨要堅定不移把二十大提出的目標任務落到實處，對各項目標和任務進行細化，有針對性地拿出落實的具體方案，制定明確的時間表、施工圖，扎實向前推進。

習近平要求政治局委員要帶頭實幹，就分管的領域或主政的地方作出部署，加緊行動。亦要帶頭維護黨中央權威和集中統一領導，在履行自身職責、做好分管工作的同時，注意加強協同配合，要發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，著力鞏固防風險、迎挑戰、抗打壓的實力，勇於面對各種風險挑戰，堅定不移將中央決策部署落到實處。

其餘6名政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥及李希，就領會和貫徹落實二十大精神談了體會，指二十大確定到2035年中國發展的總體目標和未來5年的主要目標任務，為中共黨和國家事業發展指明前進方向、提供根本遵循。要堅決維護習近平核心地位，亦要深刻領悟兩個確立的決定性意義。