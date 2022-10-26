農糧署媒合餐飲品牌，推廣產銷履歷農產品。（農糧署提供／廖志晃南投傳真）

國產蔬果食材，以蔬果箱上架電商Superbuy市集。（農糧署提供／廖志晃南投傳真）

農糧署今年透過多元行銷通路合作，成功媒合4家餐飲品牌加入產銷履歷農產品推廣；舉辦3場次的料理競賽後，7-ELEVEN將「花漾輕食便當」得獎作品量產上市；另外，「豐盛系露營料理」及「經濟系三日便當」競賽獲選作品，使用的國產蔬果食材，也以蔬果箱上架電商Superbuy市集。

農糧署也在都會區辦理實體展售，農友從產地直送販售最新鮮的蔬果產品，讓消費者透過各通路，與農民端、通路端一起支持產銷履歷產品，打造台灣好「食」力。

農糧署表示，農產品產銷履歷驗證制度推行第15年，截至今年10月25日，農糧類驗證面積已達7萬6393公頃，對食品安全及環境永續都有很大的提升及保障。

農糧署為拓展多元通路，結合台灣飲食文化，媒合4家餐飲品牌加入產銷履歷的農產品推廣，包含連鎖炒飯代表─炒飯超人、特色便當代表─築田便當、米其林指南餐廳代表膳馨民間創作料理，及善菓餐飲集團旗下7個品牌包括上善蔬食、上善豆家、禪風茶樓、善菓堂、蔬慕、善菓屋、派特漢堡等，選用國產蔬果打造特色餐食。

農糧署表示，為了讓消費者認識更多產銷履歷農產品，並且便於選購，將於10月29日至10月30日，在新竹市大魯閣湳雅廣場舉辦產銷歷農產品展售會，結合萬聖節主題活動，歡迎親子族群一起同歡；此外，11月19日至11月20日也將於新竹市遠東巨城購物中心接力舉辦展售會，希望全民一起「齊心協『歷』」，讓台灣農業更升級。