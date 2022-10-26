高雄市的黃先生與妻子居住在沒有電梯的4樓公寓，妻子長期臥床，行動都需要仰賴電動床及輪椅，雖設有爬梯機，但每每要外出時都得勞師動眾，相當不便，於是黃先生申請了高市府的「長者與身障者換居社會住宅計畫」，於26日順利完成簽約入住，也是此計畫的首例入住者。

高雄市為因應老宅困老人之居住環境限制，今年8月起啟動長者與身障者換居社會住宅計畫，協助65歲以上長者及身障市民換居至有電梯的社會住宅，市府提供行動不便長者或身障者換居，並將原持有的住宅轉作社會住宅包租代管的屋源，原屋主可獲得租金收益、每年最高1萬元的修繕補助及稅賦減免等優惠。

長者換居的申請條件為申請人或家庭成員為65歲以上長者或為第7類身心障礙者，全戶人口在本市合計僅持有一戶住宅，該戶屋齡達15年並為位於2樓以上無電梯的合法建物，且家庭年所得低於當年度50％分位點(2022年為113萬元)，平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（2022年為5萬467元）等條件，即可提出申請；申請人原持有住宅則轉作社會住宅，由市府委託的社宅包租代管業者審查物件並媒合轉租。

都發局長吳文彥表示，由於長者或身障朋友要離開熟悉的住家、街坊鄰居，需要適應新的空間環境，心理上也需要時間調適接受，疑慮比較多，需要時間思考或與家人溝通，因此換居計畫將持續受理申請至2023年1月31日，並採隨到隨辦方式辦理，讓有換居需求的市民有足夠時間思量評估。