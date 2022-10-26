塞爾提克大將傑倫布朗（Jaylen Brown）最後還是頂不住輿論壓力，在推特聲明切割自己的好兄弟「肯爺」威斯特（Kanye West）。美國饒舌歌星肯爺威斯特因為反猶言論而幾乎成為全民公敵，運動大廠Adidas本周宣布與肯爺終止合作，讓他資產大幅縮水，運動明星也從他創辦的Donda運動公司出走。26日宣布離去的人除了傑倫布朗還有NFL公羊隊防守絆鋒唐納（Aaron Donald）。

肯爺雖然是黑人，但他先前多次激怒黑人族群，包括公開表示「奴隸制度是黑人自己選的。我們的祖先被上手銬強押做奴隸，但是400年來我們沒有反抗，我們連思想也被奴役了。」他另外還在巴黎時尚周穿著「白人的命很重要」T恤引起軒然大波。在美國社會，「白人的命很重要」或是「所有人的命都很重要」皆屬於對黑人抱持敵意的標語。

這次鬧出巨大風波的是肯爺推文寫道：「我今晚有點睏了，等我睡醒我就要給猶太人來個death con 3，有趣的是我不能成為反猶者，因為黑人也是猶太人。」death con 3意指美國DEFCON 3（國家三級戒備狀態），暗示他要對猶太人不利。事後肯爺強辯他只針對特定猶太人而不是全體猶太人。

全世界有1700萬猶太人，比肯爺的推特3150萬追隨者還少，他被砲轟是一個種族霸凌者，現在他的推特和IG帳號已被鎖住。傑倫布朗起初支持肯爺，有人指責傑倫布朗早該在肯爺提出「奴隸理論」的時候（2018年）就與他絕交，而不是看到大家都跳船了才跟著逃。