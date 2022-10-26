周五（28日）木星逆行雙魚，不僅使心情變得柔和，也讓每個人更富有同理心。運勢命理網站《靈匣網》分析木星逆行期間（10/28~11/24）12星座運勢，其中金牛座到哪都很受歡迎、巨蟹座生活變得更加充實、雙魚座做什麼事都會十分順利。

【牡羊座】

木星進入牡羊座的玄秘宮，或許只有你自己才能感受到內在的變化。一些困擾你的秘密心事會在這段時間找到答案，經歷過告別、割捨後，你將擁有更多的成長空間，並激發出更多的潛能。

【金牛座】

木星點亮了金牛座的福德宮，你走到哪都會很受歡迎，不僅人脈資源、社交機會主動找上門來，還會有親朋好友熱心為你介紹對象，異性緣隨之好轉，職場上也有貴人相助，為你的事業發展帶來助力，棘手問題很快就能迎刃而解。

【雙子座】

木星進入雙子座的事業宮，使你的事業有突飛猛進的發展，若對目前的工作不太滿意，可以觀望一下環境後準備跳槽，你會找到一份更合自己心意的工作，事業也會迎來轉機。

【巨蟹座】

木星進入巨蟹座的遷移宮，使你變得十分忙碌，但充實的生活也為你帶來快樂，各種開拓你視野的機會接踵而來，你可能需要準備考試，或為了出差、留學而奔走，部分人則會進入一個新的團體，為人生帶來新的轉折。

【獅子座】

木星進入獅子座的疾厄宮，過去隱藏的壓力終於得到釋放，問題也跟著浮出水面，使你能夠更好的去處裡、解決，不妨學著肯定自己的價值，才能在合作中得到收獲，部分人則需要脫離不合適的社交圈，為自己真實的目標努力前進。

【處女座】

處女座受雙魚能量影響，心態會變得柔和許多，對待感情問題不會像之前一樣苛刻，更願意用包容和欣賞的眼光看待另一半，感情運因此大幅提升；單身者願意接納異性，且擇偶觀更加清晰、實際，有機會遇到正緣並順利談婚論嫁。

【天秤座】

木星逆行這段時間，天秤座將迎來更多的工作機會，使你能夠接觸到更好的社交圈，只是你的缺陷也同步被放大，或許可以藉此機會改善自己能力上的不足。如果過去一段時間因疾病而感到困擾，不妨試著調整生活方式，健康狀況將有所好轉。

【天蠍座】

木星逆行這段時間，天蠍座的個人魅力和才華都會被看見，有機會能夠大展身手。單身者可能遇見不錯的對象；有伴者好事將近，有閃婚機會；以婚者則有添丁喜事發生。

【射手座】

木星進入射手座的家庭宮，使你度過一段和樂融融的家庭時光，不妨多跟家人互動，能夠從彼此身上汲取更多的愛與安全感，生活也會隨之變得美好起來，部分人則需要在近期處理與家庭、房屋相關的事宜，也會收到來自家人的饋贈與幫助。

【摩羯座】

木星逆行這段時間，摩羯座的心智會異常活躍，這對從事創作、媒體等需要靈感輸出的工作者來說相當有利，不僅四面八方的資源向你湧來，工作能力也會得到認可，另外這段時間非常適合進修、學習新技能，考運也很不錯。

【水瓶座】

木星進入水瓶座的財帛宮，使你進入財運膨脹期，不妨把全部注意力都放在賺錢上，不管是投資還是學習理財，都能帶給你超出預期的回報，如果想轉換跑道，也可去找一份薪資報酬超出自己預期的工作，你會發現自己比想像中更有價值。

【雙魚座】

木星進入雙魚座的命宮，使你好運不斷，千萬不要浪費這段真正屬於你的時光，不管是放在心裡很久的願望，還是心心念念的工作、蠢蠢欲動的戀愛，想做什麼就大膽去做，成功機率會比以往高很多。