隨著5G建置環境越趨成熟，搭配VR、AR等應用技術發展，博物館的導覽服務也正式進入5G XR的創新時代。為了提升民眾看展體驗，高雄市立歷史博物館與頑石國際有限公司合作推出 [看透．大高雄] 5G XR智慧導覽機服務，希望與觀眾共享博物館個人導覽新選擇，即日起開放線上預約。

高史博館長李旭騏示範與「高史伯」的互動方式。(高雄市立歷史博物館提供)

掃描高史博鐵道展廳的展板，會出現驚喜小動畫。(高雄市立歷史博物館提供)

XR(延展實境)是新興沉浸技術(AR、VR、MR)的統稱，受文化部博物館及藝術5G科技跨域應用計畫支持開發的 [看透．大高雄] 5G XR智慧導覽系統，由擅長文化科技整合並曾獲得德國iF設計獎、美國休士頓影展創新技術獎、美國IDA國際設計獎的頑石(Bright Ideas)公司所設計規劃，並以高雄市立歷史博物館 《大高雄歷史常設展》作為技術實證場域，選定常設展中「水系、海港、鐵道」三大主題展廳，透過5G與XR技術演繹符合時代背景與主題的情境動畫，讓來訪觀眾產生更高的興趣與共鳴。[看透．大高雄] 5G XR智慧導覽透過11吋大畫面平板電腦，以最新LiDar光學雷達科技搭配AI人工智慧空間辨識技術，感受5G科技所帶來高畫質、高便利、高樂趣的觀展新體驗。

走進晶瑩剔透的「水系」展廳，民眾只要掃瞄地板上的巨幅地圖，就能發現高雄河域的多元族群地標紛紛跳動起來，包含那瑪夏原住民卡那卡那富族的河祭儀式、甲仙大武壠族的傳統魚笱捕魚法、美濃廣善堂的送字紙灰祭典、林園鳳芸宮媽祖海巡等人文地景，皆以活潑的3D模型躍動呈現。「海港」展廳內觀眾透過5G XR智慧導覽可以看見清代打狗港買辦與洋商的交涉情況、日治時期築港工人辛苦揮汗的身影及鹽埕市街常民生活，與二戰後高雄港蛻變成亞洲新灣區的模樣，為現場四組不同時代的靜態地景模型帶來豐富的視覺動態。最後進入「鐵道」展廳掃描展板，不只能看到高雄鐵路發展史2D動畫，搭配臨場感十足的場景音效，更能喚起高雄人的生活記憶。

為了充分發揮5G高速傳輸技術特性，高史博設計導入多達80組的趣味問答題和知識便利貼，並加入「高史伯」引領觀眾探索，而頑石團隊共製作超過50組2D及3D動畫模型與高雄地標錨點，為展覽提供更高趣味性的數位加值。大量數據資料，利用5G傳輸及邊緣運算技術，將數位資料及空間數據載入[看透．大高雄] 5G XR智慧導覽系統平台，與過往技術相比節省75%以上的時間，大幅提升更新效率3倍以上。如此高效率的傳輸速度，未來也能讓數位內容製作團隊更大膽的發想創意，除了帶給觀眾更多更吸睛的展示互動體驗，也將帶動藝文場館進行新一波的5G數位轉型。

[看透．大高雄] 5G XR智慧導覽機租借服務將於11月起進行試營運，每個周六及周日皆提供體驗場次，預約報名請見線上系統( https://reurl.cc/xQYbWV )。此外，為了讓博物館人員以及對文化科技發展有興趣的民眾，有機會了解未來博物館的發展樣態與數位想像，頑石團隊特別邀請雲林科技大學張文山教授，以及中國科技大學施登騰教授進行專題講座，活動免費，有興趣的民眾可以上高雄市立歷史博物館網站查詢。