隱形眼鏡業者視陽(6782)本次辦理現金增資約8,273張，預計掛牌後股本將提高至6.3億元，最快可望在今(111)年11月掛牌上市。

視陽主要產品為高透氧矽水膠隱形眼鏡，針對各國隱形眼鏡製造商的品質系統及產品認證，要求有逐步加嚴的趨勢，視陽指出，多年來已累積了豐富的全球實務經驗，能及時更新並應對各國法規的最新要求，針對近來困擾業界的歐盟最新法規MDR，視陽早已啟動作業，可順利在期限前完成MDR的換證。

視陽目前已取得的產品證照包含歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國大陸、韓國、澳洲及紐西蘭等國家或市場。視陽總部位於桃園市龜山區，工廠位於馬來西亞檳城，並在日本擁有隱形眼鏡自有品牌「Refrear」。

據Fortune Business Insights的調查報告預估，全球隱形眼鏡的市場規模將會從111年99.4億美元，成長到118年148億美元，年均複合成長率約為5.9%。同時業界及消費者對於眼球健康意識抬頭，根據Contact Lens Spectrum的調查，110年度專業眼視光通路中，矽水膠隱形眼鏡的配鏡比率已達69%，顯示矽水膠材質已蔚為市場主流。

視陽近3年營收及獲利穩定成長，108年營收為14.7億元、EPS 5.88元，到110年時營收達19.6億元、EPS達8.11元，另111年上半年營收為13.7億元，EPS達5.65元。