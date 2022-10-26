中美貿易戰引發供應鏈移轉，銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）積極評估在東南亞設廠，目前以泰國設廠機率最高，聯茂董事長陳進財表示，看好電動車及ADAS先進駕駛輔助系統需求，聯茂積極佈局車用領域，由於泰國當地車廠供應鏈完整，蠻高機率會在泰國設廠。

台灣電路板協會主辦的「第23屆台灣電路板產業國際展覽會，2022 TPCA Show TAIPEI」今天開展，陳進財在會場接受記者採訪，談及產業景氣，陳進財坦言，近期發現比先前自己預期的還差。

陳進財表示，今年初就覺得產業狀況不好，美國通膨及大陸封控等讓市場需求往下降，導致存貨調整時間延長，近期發現比先前自己講的還差，目前看起來，清庫存動作一定會超過明年第1季，甚至可能會延到第2季，預估下半年才會逐漸回到正常。

不過，儘管整體產業比預期差，陳進財認為，低軌道衛星、5G基站等建設不會停，銅箔基板升級趨勢也不會改變，預期新一代伺服器與高階汽車電子如：ADAS先進駕駛輔助系統、EV電動車等需求將帶動高速高頻材料升級，並加速終端需求回溫。

看好電動車及ADAS先進駕駛輔助系統需求，聯茂積極佈局車用領域，車用ADAS已自去年開始放量，今年車用產品佔比約15%，預估明年佔比將拉升至20%，至於網通含伺服器產品佔比約55%，預估明年佔比將突破60%。

儘管產業總經環境不佳，聯茂擴產腳步未停，江西第3期工程於第4季開始動工，整體產能規模為120萬張CCL月產能，預期2023年第3季全數擴建完成。

因應客戶對大陸以外地區生產需求，聯茂已著手進行東南亞設廠評估，預計明年第1季定案，陳進財表示，由於泰國當地車廠供應鏈完整，蠻高機率會在泰國設廠。