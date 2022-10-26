每日確診數居高不下，確診者、居家隔離者在11月26日不得投票，引發在野黨質疑恐有違憲之虞，要求應比照日韓等國家讓確診者投票。中選會強調，由於國內法律對於不在籍投票制度仍缺乏規範，因此不在籍投票或特設投票所的實施於法無據。

中選會表示，日本與南韓採行通訊投票、特設投票所投票、提前投票等方式，皆有法律依據，但我國《公職選罷法》第17條規定指出，選舉人除另有規定外，應於戶籍地投票所投票，其中「另有規定」是指投票所工作人員得在工作地投票所進行投票，由於國內法律對於不在籍投票制度仍缺乏規範，故不在籍投票或特設投票所的實施於法無據。

中選會表示，因依現行公職選罷法，選舉人須於戶籍地投票所投票，並未有特設投票所之制度，此與大考中心得設特別考場，有顯著差異，仍請國人了解；再者，確診者也應依傳染病防治法規定辦理，故中選會仍呼籲國人如已知自己確診時，允遵守防疫措施規定，以保護自己與他人之身體健康權利。

中選會表示，投票為公民的法定權利，至確診者的投票權利，與2300萬全體國民、1930萬的選舉人及30萬選務人員的健康權利，均應依傳染病防治法與公職選罷法等規定併同考量。

中選會說，大考中心辦理特別考場是法律所許，因其不受戶籍地限制，故可尋覓特定少數適當地點進行相關作業，但年底全國投票所數為17649所，依法又須分布於各村里，甚至1村里也設多個投票所，與大考中心得設少數特定考場明顯不同。

中選會強調，若針對確診者特別設置投票所，除法律依據有欠缺外，若某投票所僅有1、2位選舉人確診，其法定投票秘密又該如何維護等，也不無疑問，而非僅防疫措施規畫執行的問題。